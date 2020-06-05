Депутат Юлия Литневская оказала материальную помощь и лично передала продуктовый набор семье, оказавшейся в сложной жизненной ситуации

Соблюдая меры предосторожности, вызванные риском распространения коронавирусной инфекции, депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Юлия Литневская лично выезжает к жителям Заводского района, проживающим на территории ее избирательного округа, для оказания помощи и решения волнующих людей вопросов. Обращения поступают на «горячую линию» волонтерского центра, созданного по инициативе секретаря регионального отделения «Единой России», депутата Государственной думы Николая Панкова, в местную общественную приемную партии, а также в социальных сетях.

Как отметила Литневская в своем инстаграм-аккаутне litnevskaya.jm: «Для депутатов это возможность и услышать новые наказы своих избирателей, и промониторить ситуацию на округе, пока общественные приемные партии не вернулись в обычный формат работы, и с жителями своих избирательных округов депутаты общаются в основном дистанционно».

В очередной раз депутат оказала адресную материальную помощь и лично доставила продуктовый набор жительнице Заводского района Наталье Аляевой, которая в одиночку воспитывает сына, инвалида первой группы по зрению. И, хотя пенсию выплачивают регулярно, из-за недавнего ухода из жизни близких родственников и затратами на похороны семья оказалась в сложном материальном положении.

Наталья Аляева поблагодарила депутата за оказанную ей помощь, подчеркнув, что именно в таких ситуациях проявляется доброта людей и искреннее желание оказать помощь ближнему.