Две девушки пострадали в ДТп в Балашовском районе Саратовской области, сообщает пресс-служба региональной автоинспекции.

Сегодня ночью около 3:50, 6 декабря, в Балашове на улице Орджоникидзе напротив дома №67 22-летний водитель Chevrolet Captiva не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП с места происшествия были госпитализированы две 18-летние девушки. Одна из них скончалась в больнице, вторая, после осмотра медиками, отпущена на амбулаторное лечение.

Обстоятельства выясняются.