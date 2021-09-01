Одна из школ в Заводском районе Города Саратова не была готова принять учеников 1 сентября. Об этом в соцсетях пишут недовольные родители школьников.

Более 400 учеников вынуждены были пойти в другую школу, которая находится в нескольких километрах от дома.

«Почему 78 школа не пригодна к обучению 1 сентября? И почему, если детям нельзя ходить в школу рядом с домом, администрация не выделяет денег на транспорт до другой школы и обратно?«- возмущается Кирилл Быстров.

Сейчас в школе ведется капитальный ремонт. Напомним, что это здание построено в 1957 году. Оно является объектом культурного наследия местного значения, и капитальный ремонт в нем ни разу не проводился. Завершить работы планируют до 1 ноября.