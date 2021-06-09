Документ был поддержан на внеочередном, 69-м, заседании областной думы.

Основные параметры бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Саратовской области в прошлом году составили: доходы – 32,441 миллиарда рублей, расходы – 32,55 миллиарда. На лечение и содержание в стационарах пациентов с covid-19 было потрачено более трех миллиарда рублей. Более 180 миллионов – на тестирование 252 тысяч жителей области на коронавирус. Общая сумма затрат на борьбу с пандемией за 2020 год составила около четырех миллиардов рублей.

— Прошлый год оказался очень сложным, в первую очередь, для сферы здравоохранения. Нагрузка на медиков, на лечебные учреждения была колоссальной. При поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина и федерального центра, правительства области региону удавалось своевременно решать многие вопросы, связанные с оказанием медпомощи пациентам с коронавирусом. Для меня, как для руководителя лечебного учреждения, в котором в том числе функционирует отделение для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, важно оперативное реагирование и своевременное получение необходимых средств для бесперебойной работы в условиях пандемии. Именно это обеспечивали в том числе сотрудники территориального фонда ОМС. Анализируя ситуацию в здравоохранении, сегодня мы поддержали исполнение бюджета фонда за прошлый год, — прокомментировал парламентским журналистам депутат Саратовской областной думы от партии «Единая Россия» Евгений Ковалев.