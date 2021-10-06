Национальный совет при Президенте России по профессиональным квалификациям 12 марта 2021 года одобрил проект Стратегии развития национальной системы квалификаций Российской Федерации до 2030 года.

Стратегия направлена на достижение национальных целей и реализации стратегических национальных приоритетов, определённых в указе Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», а также документах стратегического планирования в сферах научно-технологического, социально-экономического и информационного развития, обеспечения национальной безопасности, региональной и миграционной политики.

Наталья Моисеенко, заведующий кафедрой управления персоналом Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС отметила:

—Стратегия развития национальной системы квалификаций Российской Федерации до 2030 года определяет приоритеты и направления государственной кадровой политики, ориентированной на решение ключевых задач национально-технологического и социально-экономического развития нашей страны. Для высших учебных заведений наиболее значимыми являются обозначенные результаты, которых мы должны достигнуть в обеспечении опережающей подготовки специалистов по новым профессиям, своевременного реагирования на изменения профессиональных стандартов, требований рынка труда. Учитывая, что ПИУ РАНХиГС ведёт подготовку управленческих кадров для органов государственной власти и бизнеса, особое внимание необходимо уделять развитию таких компетенций выпускников, которые будут способствовать эффективной реализации национальных, региональных, муниципальных, отраслевых и организационных программ и проектов.

Более того, наиболее значимые инициативы Стратегии должны стать основой для ряда разделов разрабатываемого Правительством России проекта стратегии социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.