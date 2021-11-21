Жители Саратова долго ждали окончания ремонта одного из символов города: подрядчик сильно затянул работы.

Когда реконструкция «Одуванчика» была завершена, горожане смогли оценить обновление. Правда, пока не полностью, так как из-за морозов включать фонтан нельзя.

Многие саратовцы заметили, что фонтан стал ниже.

— Фонтан «Одуванчик » вроде бы вернулся. Но что-то с ним не то. Или просто в детстве и конфеты были слаще, и трава зеленее… Но нет, главная деталь фонтана — сам одуванчик -действительно стал ниже, так как было решено убрать постамент, на котором он стоял. Наверное, стоит дождаться начала работы фонтана, чтобы в полной мере оценить его и понять, стоит ли эта реконструкция потраченных 30 с лишним млн рублей. Может быть, если убрать визуальный мусор в виде светодиодного экрана и страшных машинок-паровозиков, вид будет лучше? — размышляет в соцсети Facebook горожанка Дарья Анненкова.

Саратовцы искренне недоумевают, почему ремонт простого по своей конструкции объекта потребовал так много денег: более 30 млн рублей. Никаких выдающихся новшеств у «Одуванчика», судя по всему, не появилось.