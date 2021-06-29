Сегодня, 29 июня, руководитель управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова рассказала о коронавирусных ограничениях в регионе.

Она отметила, что ведомство оперативно реагирует на факты заноса новой инфекции в детские оздоровительные учреждения. Напомним, такая ситуация произошла в лагере «Молодежный» и «Буревестник».

И добавила, что массовые мероприятия максимально ограничены. Есть и такие решения по заполняемости театров, кинотеатров и детских площадок.

— Расширять их, как это просят нас некоторые представители организаторов будущих мероприятий мы не собираемся, — подчеркнула чиновница.