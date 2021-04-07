Сегодня, 7 апреля, в Саратовской области из-за паводка ограничено движение по трем мостам.

По данным на 7:00, закрыто сооружение в Лысогорском районе, на 15,56 километра подъезда к селу Атаевка от трассы «Шереметьевка-Урицкое-Широкий Карамыш-Большие Копены». Длина участка составляет 53 метра, высота перелива – 0,2 метра.

А еще на подъезде к селу Невежкино от этой же трассы. Длина участка составляет 51 метр, высота перелива -0,3 метра.

В Ртищевском районе закрыт мост через Хопер у деревни Нестеровка. Длина участка составляет 74 метра, высота перелива – 0,7 метра. Объехать его можно через поселок Беково.

В районах области дежурят бригады, техника в соответствии с плановыми мероприятиями по пропуску паводковых вод. Также установлено круглосуточное дежурство в дирекции транспорта и дорожного хозяйства и в подрядных организациях.