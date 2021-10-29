На территории Саратовской области в связи с сохранением напряженной эпидемиологической обстановки пролонгировано действие ограничительных мер.

Об этом 29 октября в своем Телеграм-канале сообщает председатель областного правительства Роман Бусаргин.

В частности, запрещена работа предприятий общественного питания с 23.00 до 6.00 часов. Исключение составляют обслуживание на вынос, доставка заказов, а также работа общепита на территории аэропорта, ж/д вокзала, автозаправочных станций, автовокзала, придорожных кафе.

Под запретом также остается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке и других предприятиях общественного питания.

Приостановлено бронирование мест, прием и размещение организованных групп детей и подростков до 18 лет в гостиницах и иных заведениях для участия в различных мероприятиях. Ограничения не распространяются на организации отдыха и оздоровления детей.

— Напоминаю, что при посещении массовых мероприятий и общественных мест гражданам необходимо при себе иметь QR-код или справку о наличии медицинского отвода от вакцинации. Дорогие земляки, соблюдайте меры предосторожности, используйте средства индивидуальной защиты, берегите себя и своих близких! — обращается к саратовцам Бусаргин.