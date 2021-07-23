В Саратовской области ограничительные меры по коронавирусу продлены до 7 августа включительно. Об этом гласит предписание главного санитарного врача, на основании которого издано соответствующее постановление правительства региона.

Запрещена работа общепита с 23:00 до 6:00, за исключением обслуживания на вынос без посещения помещений предприятия общепита, доставки заказов, а также на территории аэропорта, железнодорожного вокзала, автозаправочных станций, автовокзала, придорожные кафе. Приостановлено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в развлекательных заведениях и других предприятиях общепита.

Не допускается прием и размещение организованных групп детей и подростков в гостиницах и иных заведениях, бронирование мест для участия в различных мероприятиях: слетах, фестивалях, спортивно-тренировочных сборах, экскурсиях и так далее. Ограничения не касаются организаций отдыха и оздоровления детей.