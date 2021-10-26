Глава города Михаил Исаев дал разъяснения по вопросам новых ограничительных мер, введенных в регионе и городе.

Главные моменты, которые поменялись в связи с коронавирусом:

— С 27 октября по 7 ноября в Саратовской области введен режим нерабочих дней. Школьники уходят на каникулы, учреждения допобразования приостановят работу. Детские сады продолжат работать в

формате дежурных групп для родителей, которые также трудятся.

— Приостанавливается оказание всех муниципальных и иных услуг гражданам и юридическим лицам, за исключением услуг, предоставляемых в электронном виде, однако руководители и ряд специалистов будут работать и обеспечивать жизнедеятельность города.

— В круглосуточном режиме продолжат функционировать коммунальные службы и аварийные бригады.

— В бассейны, кинотеатры, музеи, фитнес-центры, кафе, рестораны, на спортивные и культурные мероприятия вход будет исключительно по QR-кодам, который можно получить на Госуслугах после прохождения

вакцинации или переноса болезни, а также при показе справки о медотводе.

Для удобства граждан создана «горячая линия», куда можно обратиться с вопросами по QR-кодам и нерабочим дням — 122.