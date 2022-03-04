Девочка возвращалась со школы домой, когда на нее напала бездомная собака.

Очередное нападение агрессивного бродячего животного на ребенка произошло днем 3 марта в Саратове.

На улице Южно-Зеленая у дома N 5 девочка, идя со школы N 84, неожиданно стала жертвой большого пса. Кобель укусил школьницу за ногу.

— Вы чего ждёте, когда родители их отстреливать начнут??? Что вы мне предлагаете делать, бросить работу и провожать ребёнка в школу и встречать? Или вы это будете делать??? Сколько можно уже??? Это не маленькая собачонка, а огромная собака!!! — эмоционально обратилась к администрации города в группе «Саратов онлайн» соцсети ВКонтакте мать пострадавшей Наталья Кириллова.

Возраст дочери ее мама при этом не уточнила, как и то, потребовалась ли покусанной госпитализация.