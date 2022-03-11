Жители Саратова в прямом смысле вынуждены отбиваться от огромной стаи бездомных собак.

В четверг 10 марта около половины четвертого дня за кинотеатром «Темп», рядом с конечной троллейбуса N 15 стая собак из 15 особей накинулась на молодую девушку.

Животные повалили напуганную саратовчанку в сугроб, разорвали штанину и до крови прокусили ногу.

Об этом в группе «Заводской онлайн» соцсети ВКонтакте сообщила ставшая невольным свидетелем случившегося жительница Заводского района Алиса Горобченко.

— Девушка пошла домой в слезах… Через 5 минут эта же стая набросилась на одиноко идущего мужчину — он смог их отогнать! Следом — на женщину… Но и она отогнала их сумкой! И это средь бела дня!!! Да сколько же это будет продолжаться!!! Я уже писала об этой стае — они ежедневно по этой тропе совершают обход!!! Я с балкона видела, но чем могла помочь? Ничем, — констатирует женщина.

В том случае, если администрация района не примет эффективных мер против безнадзорных животных, жильцы грозятся раскидать по улицам яд.

Таким образом затерроризированные саратовцы хотят защитить себя от агрессии собак.