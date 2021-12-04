ЧП произошло утром 4 декабря на пересечении улиц Новоузенская и Симбирцева.

Как сообщили очевидцы происшествия, здесь на человека упала с дерева огромная ветка.

Вот как описала увиденное жительница Саратова, пожелавшая остаться неизвестной.

— Я шла 4 декабря в 10 часов утра, услышала ужасный треск. Через несколько секунд прозвучал громкий хлопок. Оборачиваюсь, смотрю, в полулежащем положение мужчина 60+ , который был в шоковом состоянии, не понимая, что с ним произошло. Рядом шли двое мужчин, которые также видели произошедшее и помогли подняться пострадавшему. Вызвали «скорую» и зафиксировали несчастный случай на телефон. Человек чудом остался жив.

Между тем, рядом с этой улицей находится 6-я школа, и дети ходят на по этой же дороге домой.