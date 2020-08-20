Охота на пернатую дичь начинается в Саратовской области

Вчера, 19 августа, состоялся брифинг с комитетом охотничьего хозяйства по началу нового охотничьего сезона, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Охотники смогут начать отстреливать дичь с 22 августа до 30 ноября, рассказал председатель комитета охотничьего хозяйства Игорь Потапов.

Напомним, с 3 августа началась выдача разрешений на отстрел дичи. В этом году намеренно приняли решение выдавать разрешения заблаговременно, чтобы не допустить скопления людей.