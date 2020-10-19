В Саратовской области 31 октября открывается охота на пушных животных. Она продлится до 31 января. Об этом сообщили в комитете охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

Охотникам нужно подать заявление лично или по почте в комитет (Саратов, Университетская 45\51, кабинет 212, индекс 410012). Надо указать вашу фамилию, имя, отчество, вид и предполагаемые сроки, места охоты, сведения о добыче и ее количестве, дату выдачи охотничьего билета и его учетные серия и номер.

При его наличии, охотничьего билета, документа, подтверждающего личность и уплаты пошлины в размере 650 рублей вам выдается разрешение.

В связи с ограничениями из-за коронавируса граждан просят оплатить все заранее и распечатать квитанцию, если вы делали это онлайн.