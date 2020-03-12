С ранним наступлением весны охота в Саратове начнётся раньше на неделю, сообщает комитет охотничьего хозяйства и рыболовства.

По традиции, охоту проводят в два этапа. Сначала на юге, а потом в северной зоне.

Большой интерес это хобби вызывает у людей из других регионов. Период охоты выбирается специально во время перелета птиц обратно. Так, каждый охотник сможет насладиться добычей.

Поэтому принято решение о переносе старта весенней охоты на 21 марта – в южной зоне, и на 28 – в северной. Сроки остаются прежними – по десять дней на «юге» и «севере» области.