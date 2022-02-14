В Саратовской области за 2021 год выявили 18 браконьеров.

Как сообщили в региональном комитете охотничьего хозяйства и рыболовства, за минувший год на территории охотничьих угодий области было проведено 6,6 тысяч рейдов, во время которых инспекторы установили 916 нарушений.

По итогу проверок вынесено решений об административных штрафах на сумму 829 тысяч рублей, а в рамках взыскания ущерба, причиненного животному миру, было взыскано 349,7 тысяч рублей.

Кроме того, сотрудники комитета обнаружили 18 случаев незаконной охоты, информация о которых была передана в правоохранительные органы.

За охоту вне установленных законодательно сроков и запрещенным способом у 17 охотников отобрали охотничьи билеты.