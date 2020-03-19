Охотников предупредили о правилах промысла животных в пределах границы. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления.

Так, рядом с пятикилометровой полосой вдоль госграницы можно охотиться только с разрешения пограничного органа. В остальных случаях необходимо письменное уведомление ближайшего погрануправления.

По всем интересующим вопросам можно обратиться по адресу: Лунная, 27 или по телефону 8(8452)39-15-73, в Новоузенске — 8(84562)2-22-04, в Озинках — 8(84576)4-27-36 и в Перелюбе по номеру 8(84575)2-21-04.