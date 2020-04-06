Антикоррупционная политика нового руководства МУСП «Ритуал» вызывает недовольство работников и поставщиков

В последнее время участились публикации в СМИ и соцсетях негативной информации о работе МУСП «Ритуал» в Энгельсе. Корреспонденты портала «Новости Саратова» решили разобраться в ситуации.

Сфера похоронных услуг всегда была привлекательной для бизнеса. Спрос на услуги ритуальных компаний не исчезнет во все времена. Именно поэтому теневой оборот в этой отрасли, согласно официальной статистике, в несколько раз превышает легальный. Не является исключением и Саратовская область. А попытки исправить ситуацию могут обернуться неприятностями для людей, которые берутся за наведение порядка.

Так, в последнее время нешуточное противостояние в сфере разгорелось в Энгельсе. После смены руководства в МУСП «Ритуал» началась активная деятельность по изменению структуры предприятия и разграничению должностных обязанностей. Основной целью стало избавление от коррупционной составляющей при организации похорон и распределении мест захоронения. Например, обязанности по выделению участков для захоронения умерших были переданы в МКУ «Энгельсская недвижимость». Кстати, на этот счет есть даже рекомендации антимонопольной службы.

Предпринимаются и другие меры. Закупка товаров и услуг стала проводиться в соответствии с федеральным законом 223-ФЗ, который предусматривает конкурентные механизмы выбора поставщика. Это исключило классическую коррупционную схему, предполагающую продажу по завышенной цене и откаты.

Кроме того, полномочия стали рассредоточиваться между различными сотрудниками предприятия, усилен контроль над ними, чтобы не допустить попыток обогатиться за счет граждан, понесших утрату.

Когда денежные потоки потекли по легальным каналам, ситуация на предприятии стабилизировалась. МУСП «Ритуал» сумел закрыть все задолженности перед поставщиками и начал приносить прибыль не только в бюджет предприятия, но и городской бюджет. Сегодня получается даже оказывать благотворительную помощь в различных городских социально-значимых мероприятиях, а также гражданам, обращающимся за помощью в установке памятников и ограждений на могилах ветеранам Великой Отечественной войны. Началось обновление автопарка ритуальной техники, увеличен ассортимент реализуемой продукции, что повысило качества оказываемых услуг.

Другая сторона политики нового руководства — исключение случаев, когда, например, участки под захоронение выделялись не в соответствии с плановыми кварталами, а в зависимости от размера «вознаграждения», полученного от родственников умершего.

Разумеется, мало кому понравится отстранение от «кормушки», приносившей немалый доход на протяжении многих лет. На новое руководство МУСП посыпались жалобы (ни одна из них не нашла своего подтверждения). Информационный сервер предприятия был взломан. Дошло даже до таких «приветов из 90-х», как поджог автомобиля или подбрасывание ритуальных венков к дверям дома.

Конечно, сложившуюся годами ситуацию исправить в одночасье невозможно. Особенно, когда собственные же сотрудники препятствуют проведению необходимых изменений. Но представители муниципального предприятия уверяют, что порядок будет наведен в любом случае. Для этого продолжается постоянных мониторинг качества оказываемых услуг.

— Если у вас есть информация о незаконном взимании денег сотрудниками МУСП «Ритуал», жалуйтесь на это руководству предприятия непосредственно. Мы сделаем все для того, чтобы закон восторжествовал! — обращаются к жителям представители ритуальной компании.

«Новости Саратова» будут следить за развитием событий.