Охранники ночного клуба «Бездна» в Балакове Саратовской области избили двоих посетителей.

Как сообщили очевидцы происшествия в соцсетях, мужчины в форменной одежде избивали лежащих на тротуаре молодых людей руками и ногами.

Потасовка случилась у известного в городе ночного заведения на проспекте Героев.

Посетителям «Бездны» удалось снять происшествие на видео и опубликовать ролик в местных сообществах социальных сетей.

По словам других свидетелей драки, охрана клуба накинулась на парней после того, как один из них показал нож.

В настоящее время проводится проверка.