Прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере охранной деятельности в Балакове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ООО ЧОП «Боевое содружество», ООО ЧОО «СобосБалаково», ООО ЧОП «Витязь» оказывали охранные услуги с нарушением законодательства.

Охранники находились на объектах в специальной форменной одежде, не позволяющей определять принадлежность к конкретной частной охранной организации, а также без пассивных средств защиты.

По результатам принятых прокуратурой мер, охранникам выдали надлежащую форменную одежду и средства защиты.