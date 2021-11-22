Следователи проверят публикацию в одной из социальных сетей, в которой сообщается о нарушении прав пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Из публикации следует, что 22 ноября в почтовое отделение № 15, расположенное в доме 6А по улице Орджоникидзе со скандалом пришла пожилая женщина. На просьбы работников почты покинуть помещение она не реагировала.

Тогда персонал почтового отделения вызвал сотрудников службы охраны. Один из прибывших сотрудников схватил пожилую женщину, заломил руку и выпихнул в коридор на ледяной пол. Женщина ударилась головой о косяк. Посетители вступились за пострадавшую, на что сотрудники отреагировали грубостью.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.