Саратовский международный аэропорт «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») в 2021 году обслужил — 992 642 пассажира. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

В 2021 году на внутрироссийских рейсах было обслужено 936 852 пассажира, на международных рейсах — 55 790 человек. Маршрутная сеть аэропорта «Гагарин» в минувшем году расширилась до 24 направлений — это Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Казань, Симферополь, Анапа, Минеральные Воды, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Махачкала, Сургут, Новосибирск, Ереван, Бишкек, Худжанд, Куляб, Курган-Тюбе, Душанбе, Фергана, Хургада, Шарм-эль-Шейх и Анталья.

Впервые было открыто регулярное сообщение с Казанью, Махачкалой и Ереваном, также открылись регулярные рейсы в Симферополь и Анапу. Наиболее популярными направлениями из «Гагарина» в 2021 году стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, а также Екатеринбург, Краснодар и Нижний Новгород.

Полеты из аэропорта «Гагарин» в минувшем году на регулярной основе выполняли 10 авиакомпаний, уточнили в аэропорту.