В январе 2022 года на Приволжской железной дороге во всех видах сообщения было

перевезено около 10,8 тыс. гружёных и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 10%

меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во внутреннем сообщении перевезено более 2,3 тыс. ДФЭ (-5,3% к аналогичному

периоду прошлого года), в транзитном – более 1,3 тыс. ДФЭ (-80,4%), в экспортном –

около 1,3 тыс. ДФЭ (-7,5%), в импортном – около 5,9 тыс. ДФЭ (рост в 4 раза).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения,

уменьшилось на 6,7% и составило более 9,4 тыс. ДФЭ. В них перевезено более 144,5 тыс.

тонн грузов (+0,5%), в том числе:

— химикатов и соды – 2,9 тыс. ДФЭ (+9,7% к уровню января 2021 года);

— промышленных товаров народного потребления – 2,1 тыс. (-14,7%);

— метизов – 1,5 тыс. (-12,1%);

— машин, станков и двигателей – 518 (-49,8%);

— черных металлов – 434 (-21,6%);

— цветных металлов – 420 (+2,1%);

— автомобилей и комплектующих – 412 (рост в 2,5 раза).

— продовольственных товаров – 256 (-12,3%);

— сельскохозяйственных машин – 252 (+22,3%);

— нефти и нефтепродуктов – 124 (-26,6%).