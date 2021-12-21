С 2020 года Центр предпринимателя «Мой бизнес» в Саратовской области реализует программу для предпринимателей, которые планируют продавать свои товары на крупнейших маркетплейсах: Wildberries, Aliexpress, OZON и Яндекс.Маркет. Услуга является крайне востребованной – при содействии Центра «Мой бизнес» на различные маркетплейсы вышло уже около 100 компаний, а их прибыль с продаж выросла больше, чем на 1 000 000 рублей.

Антон Архипов, при поддержке Центра «Мой бизнес», в 2020 году вышел с бензо- и электроинструментами на четыре площадки, и они стали дополнительным каналом продаж.

— Участие в спецпрограмме от центра «Мой бизнес» позволило мне выйти на маркетплейсы быстрее, чем я бы занимался этим сам, и не затрачивая денежных средств. В 2020 году моя выручка составила около полумиллиона рублей. Я не думаю, что добился бы таких результатов, если бы сотрудничал с маркетплейсами без государственной поддержки. Через некоторое время я принял решение отказаться от Wildberries и Яндекс.Маркет из-за некоторых технических неудобств, связанных с осуществлением доставок и не совсем понятным мне ценообразованием. Однако, в скором времени, я планирую вернуться на эти площадки, поскольку в нашем городе открылись их склады, и это значительно облегчит работу. Что касается OZON, то мои ожидания от маркетплейса полностью оправдались, и мы успешно продолжаем отгружать туда свою продукцию, — отметил он.

Помимо содействия выходу на маркетплейсы, Центр «Мой бизнес» организует образовательные мероприятия для предпринимателей, направленные на повышение профессиональных знаний и компетенций, необходимых для эффективного использования торговых платформ. Одной из таких мер стало проведение «Недели маркетплейсов», которая прошла с 13 по 17 декабря 2021 года и включала в себя ряд вебинаров, посвященных специфике работы с разными маркетплейсами и доступным инструментам продвижения своей продукции на площадках.

Светлана Огурцова впервые воспользовалась спец программой по выходу на маркетплейсы в 2021 году, а благодаря участию в «Неделе маркетплейсов» получила новые знания.

— Буквально в середине ноября подрядчиками были завершены основные работы, и совсем скоро наша компания сможет представить товар на Ozon. Мы довольны качеством исполнения услуги, все необходимые работы были произведены достаточно быстро, также мы получили инструкции, как работать с торговой площадкой. Отдельно хочу отметить, что очень полезной и своевременной мерой поддержки от Центра «Мой бизнес» оказалась «Неделя маркетплейсов». Например, приняв участие в вебинаре, посвященном работе с Wildberries, я почерпнула для себя много новой и полезной информации, которую до этого момента не знала, — подчеркнула она.

Спецпрограмма реализуется в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.