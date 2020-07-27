В областном ГИБДД подвели итоги первого полугодия и подсчитали количество ДТП с участием детей в Саратовской области.

За прошедшие полгода в регионе насчитывается 136 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков до 16 лет. В результате этих ДТП 150 детей получили травмы различной степени тяжести, а еще четыре ребенка погибли.

С участием детей-пешеходов произошло 42 ДТП, в которых пострадали 46 несовершеннолетних.

Наиболее опасно на дорогах в темное время суток, потому что водитель попросту не видит перебегающего дорогу пешехода. Именно поэтому важно использование световозвращающих элементов, которые были только у половины из 14 пострадавших в темное время суток детей.

Одни из самых противоречивых ДТП происходят на пешеходных переходах. За полгода было совершено 22 наезда на детей, а по неосторожности самих юных участников дорожного движения – 17 ДТП.

Зачастую родители сами подвергают опасности собственных детей и «учат» их переходить дорогу в неположенном месте. В регионе трое детей получили травмы, находясь рядом со взрослыми нарушителями.

Напомним, что ранее в ГИБДД подвели статистику первого полугодия и подсчитали количество ДТП с пострадавшими.

Для предотвращения подобных происшествий сотрудниками ГИБДД будет проведено профилактическое мероприятие «Грамотный пешеход – вежливый водитель» с 27 по 30 июля.

В рамках данного мероприятия сотрудники госавтоинспекции будут выявлять нарушителей среди водителей и пешеходов, особое внимание уделяя юным участникам дорожного движения.