С целью обеспечения беспрерывного движения поездов в Саратовском регионе ПривЖД ведутся непрерывные работы по уборке снега. С 13 по 19 января вывезено около 190 тыс. кубометров снега. В этом процессе были задействованы 27 единиц специализированной снегоуборочной и снегоочистительной техники.

На крупных железнодорожных станциях в уборке снега участвовали более 300 железнодорожников.

Для всех специалистов, занимающихся уборкой снега, созданы соответствующие условия. Они полностью обеспечены утепленной спецодеждой, спецобувью и рабочим инвентарем.

Основные работы велись в границах Саратовского, Пугачевского, Ершовского, Сенновского, Анисовского и Аткарского железнодорожных узлов, а также на территории прилегающих станций.