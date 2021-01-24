Председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о реализации программы по переселению людей из ветхого и аварийного жилья в Саратове.

Он отметил, что в 2021 году новые квартиры получат около двух тысяч семей.

—Думаю, мы этот вопрос с вами решим — 2,8 миллиарда, и программу, которая должна быть завершена до 1 сентября 2025 года, решим до конца 2021, — отметил он.

Федеральный политик подчеркнул, что задача будет исполнена не только раньше, но и качественнее. Потому что в жилом массиве, который начинают застраивать, будет школа, поликлиники, детский садик.