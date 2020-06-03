В Федеральной пассажирской компании ведется активная работа по развитию дистанционных курсов обучения для проводников, начальников поездов, поездных электромехаников и билетных кассиров.

До конца года программу повышения квалификации в режиме онлайн планируется провести для трех тысяч сотрудников. Из них 245 человек работают в Приволжском филиале АО «ФПК».

В настоящее время для дистанционного формата адаптируют девять профильных курсов. Среди них программы обучения технологии продажи и оформления билетов, техническому обслуживанию вагонов и особенностям обслуживания маломобильных пассажиров. Отдельным этапом будет реализована программа подготовки проводников пассажирских вагонов, согласно которой обучение пройдут более 300 человек.

Возможности внедрения системы дистанционного обучения стали активно прорабатываться в конце прошлого года. Дистанционный формат уже сейчас показал свою эффективность. На сегодняшний день в удаленной форме осуществляется проведение предрейсового инструктажа и технической учебы работников поездных бригад, охватывающих около 30 тысяч сотрудников. В планах – создание адаптационного курса для новых сотрудников, проведение вебинаров, онлайн курсов, а также оценка уровня развития и потенциала персонала за счет проведения анкетирования, онлайн-тестов и многое другое.