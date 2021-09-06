Около 35,5 тысячи психически нездоровых людей проживают в Саратовской области. Информация об этом появилась в постановлении, которое подписал председатель правительства Роман Бусаргин.

-По состоянию на 1 января 2021 года, численность граждан в Саратовской области, страдающих психическими расстройствами, составляет 35584 человека, в том числе несовершеннолетние – 6954 человека, совершеннолетние – 28630 человек, — сообщается в документе.

В общем количестве таких людей лидирует Саратов — 11 590, Энгельсский район — 2560 и Балаковский — 2550. Доля психически нездоровых в общей численности населения составляет 1,4%.