С начала августа около 4 тыс. билетов в поезда дальнего следования АО «ФПК»

было оформлено на ПривЖД по льготному субсидированному тарифу для российских

семей с детьми. Чаще всего билеты покупались на поезда, следующие в направлении

курортов Черноморского побережья, Северного Кавказа, а также в Москву и Санкт-

Петербург.

Стоимость проезда по льготному тарифу равна разнице между текущей стоимостью

билета и 50% стоимости проезда по данному маршруту в плацкартном вагоне.

Благодаря этой скидке стоимость проезда для одного взрослого пассажира и ребенка снижается в среднем на 40% (точный расчет зависит от категории поезда и сроков приобретения билета и производится в кассах АО «ФПК» при приобретении проездного документа).

Обязательное условие предоставления скидки – совместное путешествие по России

(включая проезд в Калининградскую область) родителя (родителей) или законного

опекуна с ребенком (детьми) в возрасте до 18 лет. Приобрести билеты по льготному

тарифу можно в течение 2021 года только в билетных кассах дальнего следования АО

«ФПК» с предъявлением документов, подтверждающих степень родства. Возврат

неиспользованных проездных документов, оформленных по льготному тарифу,

возможен только при возврате всего заказа.

Ознакомиться с правилами применения льготного тарифа, а также получить более

подробную информацию можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Льготы», а также по

телефону горячей линии: 8 (800) 775-00-00.