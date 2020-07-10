На сегодняшний день в медицинские организации обратились 655 человек, пострадавших от укусов клещей. Из этого количества укушенных 219 детей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Саратовской области.

Сравнивая этого период с аналогичным прошлого года, можно сказать, что динамика не изменилась. Количество обратившихся в медицинские учреждения саратовцев соответствует уровню 2019 года.

За прошедший период этого года исследованы 915 особей клеща, это уже значительно больше, чем за июнь. Несколько особей являлись переносчиками таких инфекций, как анапламоз человека — два клеща, иксодовый клещевой боррелиоз — восемь.

Чтобы предотвратить укусы клещей, на территориях оздоровительных детских лагерях были проведены акарцидные обработки.