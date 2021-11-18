От коронавируса в Саратовской области привились почти миллион человек. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

По данным на 18 ноября первым компонентом вакцины от COVID-19 привились 989 770 человек.

Полностью закончили иммунизацию 826 482 человека. Всего среди привитых около 34 тысяч медиков, 39 тысяч работников образования, 19 тысяч соцработники и 896 тысяч саратовцев.

Также министр отметил, что ревакцинацию сделали 12 285 жителей Саратовской области. Напомним, среди привитых 311 тысяч пенсионеров.