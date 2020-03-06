В Саратовской области проживает более 1,3 миллиона женщин, сообщает Саратовстат.

Согласно данным статистиков, это 54 процента об общего числа жителей региона. Среди представительниц прекрасного пола 43 процента, по данным за 2019 год, находятся в репродуктивном возрасте от 15 до 49 лет. В среднем саратовчанки рожают в возрасте 28 лет.

Во время прошлой переписи населения, десять лет назад, 46 процентов женщин в Саратовской области в возрасте от 16 лет и старше состояли в зарегистрированном браке, семь процентов находились в гражданском союзе, еще 15 процентов предпочли остаться незамужними, а 32 процента — разведены или овдовели.