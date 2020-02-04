Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» полночи искали в Саратове потерявшегося 70-летнего Геннадия Сафронова. Поисковики кратко отчитались в комментариях о розыске в группе отряда в соцсетях.

На поиск пожилого мужчины вышли около трех десятков волонтеров. Его искали в Солнечном, где в последний раз видели Геннадия Сафронова и в других районах Саратова. Пока поиски результатов не дали.

Напомним, Геннадий Сафронов пропал 2 февраля. Он был одет в темно-зеленую куртку, бордовый свитер, синие джинсы, черные ботинки и черную шапку. Рост мужчины 170 сантиметров, он нормального телосложения, стрижен наголо, глаза светло-голубые.

Геннадий Сафронов может быть дезориентирован, он страдает потерями памяти.

Координирует поиски инфоорг Екатерина (Амулет) +7927-150-64-74.