Сегодня, 5 ноября, проводится доследственная проверка по факту смерти 21-летнего молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

21-летний молодой человек жил в съёмной квартире дома по 2-му Московскому проезду Саратова вместе с приятелем. 4 ноября его друг вернулся домой без ключей, а 21-летний молодой человек на стук и звонки в дверь не реагировал.

Тогда квартирант вызвал на место хозяев квартиры, которые запасными ключами открыли ее. Войдя в квартиру, они обнаружили молодого человека в комнате на полу без признаков жизни, о чем сообщили в полицию.

В ходе осмотра на теле 21-летнего молодого человека выявлена рана в области затылка, а также кровоподтеки на лице.

Сейчас выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.