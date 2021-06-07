Сегодня, в рамках подготовки к проведению выборов депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации Центральная избирательная комиссия Российской Федерации открыла двухдневное дистанционное обучающее мероприятие по организации деятельности окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов

Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

В обучении приняли участие председатели, заместители и секретари окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Саратовского одномандатного избирательного округа № 163, Балаковского одномандатного избирательного округа № 164, Балашовского одномандатного избирательного округа № 165, Энгельсского одномандатного избирательного округа № 166.

— Профессионализм членов комиссий – это залог легитимности самих выборов. Только уверенный в своих знаниях член комиссии сможет обеспечить соблюдение всех требований законодательства, а также противостоять и дать грамотный отпор любым провокациям, − отметила в своем вступительном слове председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Первый день занятий был посвящен различным аспектам работы окружных избирательных комиссий при проведении выборов депутатов Государственной думы: приему документов от кандидатов, проверке достоверности сведений, представленных кандидатами при выдвижении, приему и проверке подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидатов и другим вопросам.

Все обучающие материалы – лекции, презентации и тесты доступы на сайте Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК России в разделе «Обучение».