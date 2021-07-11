Домой Рубрики Новости Саратова Октябрьский район Саратова остался без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Октябрьский район Саратова остался без воды По Новости Саратова - 11.07.2021 104 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 11 июля, без воды остался ряд улиц в Октябрьском районе Саратова. Об этом сообщили в ООО «КВС». Речь идет о квадрате: Большая Садовая — Политехническая — Беговая — 3-й Товарный проезд. Ограничения продлятся ориентировочно до полуночи. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Три пожарных расчета тушили дом на Азина Поселок и Ленинский район Саратова остались без воды В Саратове сгорел Ford Focus ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Три пожарных расчета тушили дом на Азина Новости Саратова - 11.07.2021 0 Вчера, 10 июля, в 18:01 три пожарных расчета отправились тушить трехэтажный частично расселенный дом на улице Азина в Саратове. Об этом сообщили в региональном... Поселок и Ленинский район Саратова остались без воды 11.07.2021 В Саратове сгорел Ford Focus 11.07.2021 В Саратовской области зафиксировано 215 новых случаев коронавируса 11.07.2021 Октябрьский район Саратова остался без воды 11.07.2021