Сегодня, 11 июля, без воды остался ряд улиц в Октябрьском районе Саратова. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет о квадрате: Большая Садовая — Политехническая — Беговая — 3-й Товарный проезд.

Ограничения продлятся ориентировочно до полуночи.

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