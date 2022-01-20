Ряд улиц в Октябрьском районе Саратова остался без воды.

Ограничено холодное водоснабжение абонентов, находящихся в квадрате улиц: Большая Садовая — 2 Мельничный проезд — Чернышевского — Береговая.

Планируемое время окончания работ 24:00.

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