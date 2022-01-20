Домой Горячая линия ЖКХ Октябрьский район Саратова остался без воды Горячая линия ЖКХРубрикиНовости СаратоваСоцсфера Октябрьский район Саратова остался без воды По Новости Саратова - 20.01.2022 86 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Ряд улиц в Октябрьском районе Саратова остался без воды. Ограничено холодное водоснабжение абонентов, находящихся в квадрате улиц: Большая Садовая — 2 Мельничный проезд — Чернышевского — Береговая. Планируемое время окончания работ 24:00. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Трое человек пострадали в аварии с «КамАЗом» в Энгельсе В пресс-центре «КП-Саратов» поговорят о «бизнесе на районе» Саратовцы предлагают называть сосульки именами депутатов ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Трое человек пострадали в аварии с «КамАЗом» в Энгельсе Новости Саратова - 20.01.2022 0 Вчера вечером, 19 января, в Энгельсе три человека пострадали в ДТП. Авария была зафиксирована в 18:35 возле дома 138Г на Студенческой. «Лада Гранта», за рулем... В пресс-центре «КП-Саратов» поговорят о «бизнесе на районе» 20.01.2022 Саратовцы предлагают называть сосульки именами депутатов 20.01.2022 В Саратове женщина попала в больницу из-за снега с крыши: Найден... 20.01.2022 Саратовцы пожаловались на заваленные снегом подходы к остановкам в Солнечном 20.01.2022