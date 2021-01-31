Сегодня, 31 января, в Саратове квадрат улиц 2-я Садовая, 2-й Детский проезд, Клочкова и Карла Маркса остался без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00, пока коммунальщики не закончат свои работы.