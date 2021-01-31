Домой Рубрики Новости Саратова Октябрьский район Саратова остался без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Октябрьский район Саратова остался без воды По Новости Саратова - 31.01.2021 225 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 31 января, в Саратове квадрат улиц 2-я Садовая, 2-й Детский проезд, Клочкова и Карла Маркса остался без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”. Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00, пока коммунальщики не закончат свои работы. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовские ковидные госпитали возвращаются к плановой работе Володин пообещал помочь с содержанием школ и детских садов Саратова Трамваи №3 встали в сторону 6-й Дачной из-за неисправности вагона ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Октябрьский район Саратова остался без воды Новости Саратова - 31.01.2021 0 Сегодня, 31 января, в Саратове квадрат улиц 2-я Садовая, 2-й Детский проезд, Клочкова и Карла Маркса остался без воды. Об этом сообщили в ООО... Саратовские ковидные госпитали возвращаются к плановой работе 31.01.2021 Володин пообещал помочь с содержанием школ и детских садов Саратова 31.01.2021 Трамваи №3 встали в сторону 6-й Дачной из-за неисправности вагона 31.01.2021 Саратовский “Автодор” победил казахстанскую “Астану” 31.01.2021