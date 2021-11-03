Главой Базарно–Карабулакского района сегодня, 3 ноября, был избран Олег Чумбаев. Об этом сообщает министерство территориальных образований Саратовской области.

Из числа кандидатур, представленных конкурсной комиссией, депутаты муниципального Собрания избрали на должность главы Базарно–Карабулакского района Чумбаева.

В заседании муниципального Собрания приняли участие Председатель Саратовской областной Думы Александр Романов, заместитель министра по делам территориальных образований области Саит Девличаров.

Чумбаев уже принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.