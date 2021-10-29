Расширение ограничительных мер по борьбе с ковидом, которые сегодня ввело региональное правительство, это обдуманная, целенаправленная и в сегодняшних крайне напряженных санитарно-эпидемиологических условиях единственно верная мера, способная ограничить распространение этой заразы в области.

Медицинские работники ее полностью поддерживают, я лично только что общался с представителями практически всех ковидных госпиталей области.

Они мне говорят: «Наконец-то! Мы уже просто устали. Народ воспринял нерабочие дни, как дополнительный отпуск, и высыпал в торговые центры, поехал за границу… А потом их на «скорой» привезут к нам. А мы уже на грани!».

Хочу отметить, не надо это называть заморскими словами типа «локдаун». Это не локдаун, а, практически, шанс на дальнейшую нормальную жизнь. Без обид на врачей, на долгое ожидание «скорой», на очереди в поликлинику и места в коридорах в госпиталях.

Уважаемые жители, поймите это и примите!

Во все времена при любой пандемии разобщение давало положительный результат!

Чем меньше мы будем осуществлять ненужные контакты друг с другом, тем больше вероятность, что мы вернёмся к нормальной жизни быстрее