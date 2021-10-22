Радиостанция Вести FM Саратов.

Рассказал о последних данных по коронавирусу, необходимости вакцинации от него.

Будем усиливать эту работу и в поликлиниках, и в торговых центрах.

Готовы даже организовывать передвижные вакцинальные пункты в крупных жилых массивах и микрорайонах с обязательным и четким соблюдением санитарных правил и норм.

Особо обсудили с ведущей Еленой Темкиной тему необходимости разобщения жителей в текущий — крайне сложный — эпидемиологический период.

Много вопросов касалось обращений жителей по поводу оказания медпомощи в поликлинике. Приятно, что были и благодарности в адрес медработников. К примеру, ведущая зачитала благодарность медперсоналу поликлинического отделения Второй горбольницы г. Саратова.

Система здравоохранения области работает в сложном, напряжённом режиме. Но мы делаем все, чтобы помощь была доступной и квалифицированной.