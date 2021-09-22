Недавно министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин заявил, что в регионе отсутствуют лекарства для коронавирусных больных, которые лечатся дома. На эту проблему обратили внимание в правительстве области.

В своем Instagram Костин сообщил, что с проблемой удалось разобраться.

-Мы принимаем все меры по организации лекарствами пациентов, в том числе в амбулаторном режиме. Несмотря на определенные сложности, мы обеспечим всех нуждающихся при этом заболевании препаратами. Кроме того, Саратовская область получит дополнительные средства на лекарства для больных коронавирусом, — написал он.