Региональный министр здравоохранения Олег Костин лично контролирует вопросы начисления и выплаты зарплаты медработникам, в том числе работающими с больными COVID-19. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщили в региональном ведомстве.

Уточняется, что непосредственное исполнение этого вопроса – персональная ответственность главных врачей больниц, за которую с них будет жёсткий спрос.

— В нашем регионе предусмотрены два вида выплат федерального уровня и один – регионального. Это беспрецедентные меры поддержки, которые инициировал президент РФ Владимир Путин. Моя задача, как министра, сделать всё, чтобы каждый работник медицинского учреждения точно в срок получил деньги за выполненный объем работы, – уточнил Костин.

Кроме того он заверил, что работающие с ковидными пациентами медработники получают дополнительные выплаты. Их начисляют в аванс и зарплату.

— Речь идёт именно о дополнительных выплатах, которыми ни в коем случае нельзя заменять базовые уровни оплаты. Главные врачи об этом знают, если кто-то из них будет этим поступаться – наказание будет самое строгое! – Резюмировал министр.

Кроме того, по вопросам оплаты труда действует горячая линия в режиме рабочих дней: 8(8452) 39-18-24. Также по этому вопросу можно звонить в приемную министра Олега Костина – 8(8452)67-07-02.