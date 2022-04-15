Очень живой, дискуссионной и плодотворной состоялась сегодняшняя встреча со специалистами Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России.

Она провели подробный анализ работы нашей региональной онкологической службы.

Как подчеркнул руководитель группы – заведующий отделом координации медицинской помощи Центра координации деятельности учреждений регионов России в области радиологии и онкологии Юрий Владимирович Самсонов, работа онкологического звена Саратовской области произвела на федеральных коллег положительное впечатление: у нас хорошие возможности лучевой терапии, врачи обладают необходимыми навыками; на высшем уровне химио- и лекарственная терапия для пациентов стационара.

Да, есть и проблемы, и мы их не скрываем. В первую очередь, это перегрузка врачей-онкологов.

В этой связи обсудили продолжение создания на территории региона так называемых Центров амбулаторной онкологической помощи. Эта работа уже ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Они возьмут на себя часть больных, которым не требуется постоянное нахождение в онкодиспансере, при этом лекарственную терапию и наблюдение врача пациенты продолжат получать в полном объеме.

Согласились московские специалисты, что сегодня необходимо повышать у населения уровень онконастороженности, чаще проходить профилактические осмотры и не запускать болезнь до критических стадий. Особенно это касается районов области.

Для этого мы и расширяем сеть Центров амбулаторной онкопомощи, закупаем дорогостоящее медицинское оборудование. Теперь главное – за самими людьми, прийти и обследоваться.

Порадовались гости за нас по поводу будущего открытия нового Онкологического центра, строительстве которого ведется по инициативе и при поддержке Вячеслава Викторовича Володина.

Новый центр расширит возможности получения специализированной и высокотехнологичной помощи нуждающимися без выезда в другие регионы страны.

И что немаловажно – врачи нового центра будут обеспечены служебным жильем. Уверен, это укрепит кадровый состав службы.

«Очень хорошо, что вы оказываете такую значимую поддержку онкологической службе области». Приятно было слышать такие слова от Юрия Самсонова, который представляет один из ведущих федеральных научных центров, адресованные руководству и всему медицинскому сообществу области.