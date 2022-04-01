Заместитель председателя регионального правительства-министр здравоохранения области Олег Костин дал ряд поручений главврачам районных больниц, расположенных на территориях, которые могут быть затронуты последствиями предстоящего весеннего паводка.

В частности, он указал актуализировать перечень населённых пунктов, которые могут быть изолированы в период паводка от медицинских организаций.

Кроме того, главврачам необходимо уточнить список детей до года в районах предполагаемых затоплений и необходимость в их госпитализации на период паводка.

Отдельно зампред поручил постоянно поддерживать запасы медикаментов.