Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин на совещании с руководителями учреждений здравоохранения дал поручения по подготовке к паводку.

Он уточнил, что нужно составить перечень населенных пунктов, которые могут остаться без медицинской помощи. Нужно составить прогнозируемое число проживающему там населения, оперативно пополнять запасы медикаментов и санитарно-хозяйственного имущества для обеспечения бесперебойной работы.

А также госпитализировать заблаговременно беременных при сроке 35 недель и более и тех, кто находится в группе риска по невынашиванию, больных сахарным диабетом, которые получают инсулин и страдающих онкологией, которым необходимы определенные препараты.

Кроме того, главврачам необходимо уточнить список детей до года в районах предполагаемых затоплений и необходимость их госпитализации, привести в повышенную готовность врачебно-сестринские бригады и бригады “скорой помощи”.

Уточнить план перепрофилирования коек для приема пострадавших от затопления, решить вопрос с выделением плавсредств для доставки медперсонала и госпитализации людей, внести изменения в план-график по флюорографии и иммунизации, создать запасы медицинских иммунобиологических препаратов.

А еще сделать запасы медикаментов в ФАПах и врачебных амбулаториях для оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи населению.