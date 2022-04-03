3 апреля 1933 года русский хирург Юрий Вороной впервые в мире провёл операцию по пересадке почки человеку.

88 лет лет назад завхирургическим отделением Херсонской городской больницы Юрий Вороной пересадил 26-летней женщине почку 60-летнего умершего мужчины. До этого подобные операции пытались провести только на животных.

3 апреля в хирургическое отделение больницы Херсона доставили в полусознательном состоянии молодую женщину с сулемовым отправлением. А в приёмном покое скончался мужчина с переломом основания черепа. Вороной решил использовать почку умершего для спасения жизни тяжелобольной.

Пересаженный орган даже включился в кровоток и начал функционировать. К сожалению, прожив с чужой почкой более двух суток, женщина умерла. Тем не менее, эта операция имела большое значение для развития трансплантации в России и мире.